«Фантастические твари» могут закончиться на третьем фильме из-за ряда провалов франшизы

Мир волшебников преследуют неудачи, и Грин-де-Вальд тут не при чем.

Кинофраншизу «Фантастические твари» ждет совсем не фантастическое будущее.

Студия Warner Bros. не может не заметить постоянного уменьшения кассовых сборов от новых фильмов по вселенной волшебников. А ведь они должны были стать ключом к тому, чтобы еще несколько лет «доить» доллары из наследия «Гарри Поттера».

Но доходы от «Тварей» снижаются, зрители постоянно критикуют сюжет и актеров. Как пишет западное издание Variety, внутри студии уже растет ощущение, что эта история больше не стоит траты времени и денег. В планах у Warner Bros. было выпустить пять фильмов-приквелов «Гарри Поттера», но на данный момент даже нет сценария для четвертого — воротилы кинобизнеса хотят увидеть, как публика воспримет «Тайны Дамблдора». Но, судя по всему, их ожидают неутешительные результаты.

Издание связало проблемы франшизы с целым рядом одиозных личностей, которые к ней причастны. Начиная с Джонни Деппа, оскандалившегося на теме домашнего насилия и замененного на другого актера, заканчивая молодым Эзрой Миллером, который уже дважды уличен в дебоше в общественном месте.

Прибавьте сюда создательницу «Гарри Поттера» Джоан Роулинг с ее войной против трансгендеров — вот вам и нежелание зрителей ходить в кинотеатры. А то, что новые фильмы постоянно перелопачивают любимую с детства вселенную и обладают местами слабым, местами слишком запутанным сценарием, это как бы на интерес зрителей почти не влияет.

Но все же в третьей части киношники решили отойти от неинтересных персонажей и сконцентрироваться на молодом Дамблдоре (играет Джуд Лоу). Однако лихого профессора магии сделали геем, что спровоцировало вырезание гомосексуальных сцен в ряде зарубежных стран — вот вам еще один скандал. В России бы их тоже, скорее всего, удалили, но в нашей стране фильм не вышел по другой причине. А ведь 75% доходов франшизы текло в Америку из-за рубежа.

Резюмируем: если студия не увидит солидной прибыли от «Тайн Дамблдора», но все серию могут прикрыть на третьем фильме. Хотя от проектов по «Гарри Поттеру» киношники вряд ли откажутся.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.