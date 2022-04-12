Знаковая премьера: канал «Россия» покажет «Ивана Денисовича» с Филиппом Янковским

Вечером 23 апреля в эфире канала «Россия» состоится премьера полнометражного фильма «Иван Денисович», снятого по мотивам известного рассказа Александра Солженицына. Главную роль в картине исполнил Филипп Янковский.

По сюжету рядовой Иван Шухов по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране за решеткой. Среди снегов вместе с другими зеками он строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижения и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо.

Герою осталось вытерпеть последние несколько дней из десяти лет заключения. Выйдет ли он на свободу? Сбудутся ли его мечты о встрече с дочерями? И сможет ли он остаться самим собой среди остальных заключенных, по-разному проходящих испытание за колючей проволокой?

Фильм удостоился премии «Золотой орел» в номинациях «Лучшая режиссерская работа» (Глеб Панфилов) и «Лучшая мужская роль» (Филипп Янковский).

Не пропустите премьеру фильма «Иван Денисович» на канале «Россия» — 23 апреля в 21:15.

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