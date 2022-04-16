Брюс Уиллис и его крепкий орешек: как характер актера зависел от… прически

Казалось бы, что может быть стабильнее в мире зарубежного кино, чем стильные подвиги агента 007 из МИ6 («Джеймс Бонд»), безбашенные трюки Итана Ханта из ЦРУ («Миссия невыполнима») или обыденное спасение планеты непоколебимым нью-йоркским опером Джоном Макклейном («Крепкий орешек»)?

Однако все в жизни проходит, и эти культовые франшизы тоже. Бонда убили на Кипре и даже поставили ему там памятник, Ханту осталось жить пару фильмов, а заключительная серия приключений «Крепкого орешка» и вовсе вышла в 2013 году — неунывающий Брюс Уиллис вдруг ушел из профессии. «Телепрограмма» проследила, как волосяной покров с продолжением карьеры исчезал с головы артиста и как он к этому относился. В какой-то степени все это похоже на легенду о Самсоне, утратившем силу вместе с шевелюрой…

Визитная карточка

30 марта старшая дочь Уиллиса Румер сообщила: «Мы всей семьей хотели сообщить прекрасным поклонникам Брюса: у нашего замечательного отца возникли проблемы со здоровьем. Врачи недавно ему поставили диагноз — «афазия» (постепенная утрата речи. — Ред.). Это сильно влияет на его когнитивные способности».

Именно поэтому никаких больших ролей актера за последние годы мы не видели. Серьезные проблемы Уиллиса начались еще в 2019 году. Он мог внезапно выстрелить в партнеров холостыми патронами (забыл произнести реплику-предупреждение), как на съемках картины «Приказано: Уничтожить», или просто забыть текст (в фильме «Стекло» за актера говорил дублер). Иногда Брюс использовал наушники в качестве суфлера, как телеведущий. А в разгар пандемии актер пришел в аптеку без маски и просто не понимал, почему все вокруг кричали, требуя соблюдать меры медицинской безопасности. Вечно это продолжаться не могло.

Любопытно, как по ходу развития карьеры менялась прическа голливудской звезды. Ведь крепкий орешек, в который со временем голова Уиллиса превратилась, стал символом Брюса. Он сам прекрасно отдавал себе в этом отчет и не видел никакой проблемы.

«Моя лысина — моя визитная карточка, — говорил он. — Не понимаю людей, которые смеются над лысыми. Мне она добавила узнаваемости, а моим ролям — статусности».

Памятник черепной архитектуры

А диалектика интересная — чем больше волос у актера было, тем спокойнее, серьезнее и глубже роли он играл. Тогда была и роль чудаковатого клерка в картине «Свидание вслепую» (1987), и каноническое «Детективное агентство «Лунный свет» (1985 — 1989), и героический «Армагеддон» (1998), и образ детского психиатра в «Шестом чувстве» (1999), и трогательный фильм-диалог «Малыш» (2000), где главный герой в исполнении Уиллиса встречается с собой восьмилетним.

В 90-х Брюс начал лысеть стремительнее, а окончательно и бесповоротно побрился наголо в 2006 году на съемках четвертой части «Крепкого орешка». Тогда продюсеры и пригвоздили артиста к амплуа крутого лысого парня, решающего любые проблемы (много позже появятся бездушные клоны в том же амплуа — Вин Дизель, Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон и др.). Тогда и начали выходить самые звездные проекты Уиллиса: «Криминальное чтиво», «Город грехов», «Рэд» и прочие.

Коллеги не могли не отметить, что Уиллис облысел и ничего не собирается с этим делать. И некоторые особо авторитетные начали подкалывать актера. «Друг мой, твоя голова вскоре станет похожа на большое куриное яйцо», — шутил великий Джек Николсон. Уиллис делал вид, что не понимает, о чем речь: «Это обычный процесс в жизни многих людей, но, к сожалению, некоторые дорогие и важные люди в моей жизни с улыбкой обсуждают мою проблему». Режиссер «12 обезьян» Терри Гиллиам глумиться не стал и признал, что новый образ — новый козырь актера: «Голова Брюса? Она прекрасна. Она памятник черепной архитектуры. У нее прекрасные очертания».

«Я видел все эти едкие подколы, — признавался Уиллис. — Люди думают, что из-за этого ты себя чувствуешь не настоящим мужчиной, потому что теряешь волосы. Я мужчина и надеру зад любому, кто скажет обратное. В фильмах я пользуюсь париками. В жизни они мне не нужны».

Мы верим, что Крепкий орешек носит свое знаменитое прозвище не просто так. Надеемся, человеку, который с такой самоиронией пережил полную потерю волос и троллинг по этому поводу, непросто, но по силам будет пережить или даже преодолеть частичную потерю речи.

Разве 67 лет — это приговор?

«Быть лысым — круто! — уверял Брюс. — Без волос с идеально гладкой головой я чувствую себя увереннее, чем 40 лет назад, когда были волосы. Смотрю на свои старые фотографии и думаю: «Кто этот парень? Какой же ты нелепый! Я бы на твоем месте сбрил волосы и не стеснялся всяких идиотов!»

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