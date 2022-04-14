Драма «Жена художника» и другие премьеры недели

«Жена художника» (оригинальное название — The Artist’s Wife), 2019, США, драма.

Режиссер: Том Долби. В ролях: Лена Олин, Брюс Дерн и др.

В российском прокате с 14 апреля.

Когда-то много лет назад молодая красавица Клэр вышла замуж на знаменитого художника Ричарда Смитсона и полностью в нем растворилась, в итоге так и не познав радость материнства и не продемонстрировав публике собственный (и немалый) талант живописца. И вот теперь ее уже отнюдь не юного супруга начинает терзать старческое слабоумие, в связи с чем Клэр утраивает усилия по примирению мужа с его единственной дочерью-лесбиянкой, рожденной в предыдущем браке. Женщина хочет, чтобы дочь успела увидеть и простить отца, пока тот находится еще в относительно вменяемом состоянии.

В 2017 году благодаря картине «Жена» мы по всех подробностях узнали о том, каково приходится дамам, угробившим свою жизнь во имя процветания мужей-творцов. И пусть в «Жене» речь шла не о художнике, а о писателе, за которого к тому же романы строчила его скромная супруга, сути это не меняет. Женщине сложно и порой откровенно неприятно быть на побегушках у знаменитого мужчины, и не так уж важно, кто это — сварливый гений с кистью или самовлюбленный бездарь с пишущей машинкой.

Пять лет назад американка Гленн Клоуз справилась с ролью несчастной второй половинки блестяще, заслуженно получив «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Звезда «Шоколада» и «Гаваны» Лена Олин в «Жене художника» тоже играет более чем достойно, но усилий и обаяния шведской актрисы, которая в свои 67 лет выглядит великолепно, оказывается недостаточно для того, чтобы приглушить звучащие слишком громко и неуместно политкорректные мотивы. Авторы фильма, явно вдохновляясь картиной с Гленн Клоуз, так и не разглядели в ней главного: толковое сочинение на вечную тему «Искусство требует жертв» можно написать и без упоминания смертельных болезней и сексуальных меньшинств.

«Родители строгого режима», 2022, Россия, комедия.

Режиссер: Никита Владимиров. В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян и др.

В российском прокате с 14 апреля.

Появление на ведущих позициях в очередной комедии российского розлива суперзвезд советского кино Александра Адабашьяна и Алисы Фрейндлих — ход смелый, но как минимум заслуживающий внимания. Легенды экрана играют родителей продажного чиновника, решивших перевоспитать непутевое чадо, чтобы, так сказать, не стыдно было людям в глаза смотреть.

«9 жизней» (оригинальное название — Nine Bullets), 2022, США, боевик.

Режиссер: Джиджи Гастон. В ролях: Лина Хиди, Сэм Уортингтон и др.

В российском прокате с 14 апреля.

Авторы незатейливого боевика с элементами роуд-муви явно хотят привлечь в кинотеатры многомиллионную армию фанатов «Игры престолов»: роль немолодой танцовщицы, спасающей от мафии соседского мальчика, сыграла 48-летняя англичанка Лина Хиди, которую весь мир знает в качестве Серсеи Ланнистер.

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