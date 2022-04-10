Создатель аниме «Твое имя» выпустит новый романтический анимационный фильм

Новость для любителей аниме. Особенно таких чудесных романтических историй, как «Твое имя» и «Дитя погоды».

Создатель этих мультфильмов, режиссер Макото Синкай нарисовал свою следующую полнометражную работу. Она получила название «Судзумэ закрывает двери». 10 апреля в Сети появился ее тизер.

По сюжету, 17-летняя девушка Судзумэ живет в тихом японском городке. Но все становится с ног на голову, когда она встречает молодого путешественника, ищущего таинственную «дверь». Героиня помогает новому знакомому в поисках. Но из мистического прохода в наш мир приходит неожиданная опасность, и теперь двери необходимо срочно закрыть.

Добавим, что над этой картиной трудилась та же команда аниматоров, что и над мультфильмом «Твое имя» 2016 года. Премьера новой картины в Японии намечена на 11 ноября 2022-го.

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