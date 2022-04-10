Дэниел Рэдклифф поделился планами о начале режиссерской карьеры

Еще один популярный актер поделился своими планами встать за камеру и попробовать себя в качестве режиссера. После завершения «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф попробовал множество разных амплуа и теперь хочет сделать собственный фильм.

32-летний артист уже написал сценарий и надеется лично экранизировать его.

«Надеюсь, я стану режиссером. Это произойдет через пару лет, потому что, по крайней мере, следующие восемнадцать месяцев уже в значительной степени расписаны (на съемки, — Прим. авт.)», — цитирует Рэдклиффа журнал Empire.

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Детали написанного сюжета актер разглашать не стал, но поделился, что это будет фильм о той индустрии, в которой он сам работает уже 20 лет.

«Люди всегда говорят: «Пиши о том, что знаешь». У меня была весьма необычная жизнь, поэтому я не хочу о ней писать. Но я нашел способ написать что-то, связанное с киноиндустрией, о ней».

Дэниел хочет снять собственный фильм, но в кадре он точно не появится.

«Я хотел бы просто режиссировать по двум причинам — отчасти потому, что я никогда не делал этого раньше, и я не хотел бы делать два дела одновременно. Но больше потому, что, когда вы снимаете фильм, вы должны просмотреть его тысячу раз во время монтажа, и никакая часть меня не хочет так много смотреть на собственное лицо. Обойдусь без этого».

Напомним, в начале апреля в кинотеатрах должен был выйти фильм «Затерянный город», в котором Рэдклифф сыграл антагониста. Но из-за ситуации на Украине российский релиз блокбастера был отменен.

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