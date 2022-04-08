Горячая во всех смыслах премьера 2023 года: три восходящие звезды экранизируют «Гувернанток»

Роман о пикантных приключениях трех служанок появится на экране с тремя актрисами из разных концов света.

А вот кое-что «горяченькое», что следует ждать от американского кинематографа в 2023 году. Три молодые звезды объединились для фильма «Гувернантки» (The Governesses) от студии A24.

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз, звезда «Игры в кальмара», корейская модель Чон Хо Ен и норвежская актриса Ренате Реинсве (лучшая женская роль на Каннском кинофестивале за фильм «Худший человек на свете») сыграют трех гувернанток в экранизации одноименного французского романа с элементами эротики.

Это история о трех девушках, работающих прислугой в доме богемной пары. Но вместо того, чтобы качественно выполнять свои обязанности, мятежные героини пускаются в эротические приключения.

Как сообщает издание Variety, фильм будет сниматься в Испании. Его режиссером выступит Джо Тэлбот, ранее снявший расхваленную критиками драму «Последний черный человек в Сан-Франциско».

С нетерпением ждем, что же там получится из смеси восходящих актрис и талантливого постановщика.

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