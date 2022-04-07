Джим Керри назвал условие, при котором готов снова сыграть Эйса Вентуру

В апреле 2022 года знаменитый актер и комедиант Джим Керри объявил, что собирается завершить карьеру. Мол, хватит с него съемок и внимания публики — пора пожить для себя. 60 лет, все-таки.

У артиста много культовых ролей, и фанаты, несомненно, хотели бы, чтобы он еще раз сыграл Брюса Всемогущего или Эйса Вентуру. Но сам Джим не видит смысла возвращаться к прежним достижениям.

«По прошествии определенного времени в вашем теле больше нет ни одной клетки, которая принадлежала бы этому персонажу, так что в конечном итоге вы просто имитируете то, что делали в старые времена, и первоначального вдохновения больше нет, — цитирует Керри канал E! — Если только какой-нибудь гениальный режиссер или сценарист не придет к вам с совершенно новым взглядом на происходящее. Например, если бы Крис Нолан пришел ко мне и сказал: «Я хочу сделать Эйса Вентуру реальным, и я хочу сделать что-то более интересное», тогда я могу послушать».

Напомним, что в апреле выходит вторая часть франшизы «Соник в кино», в которой Джим повторно сыграл культового персонажа — доктора Роботника. А в простом году вышел фильм «Космический джем: Новое поколение», в котором он вернулся в роли Маски. Вероятно, актеру так надоело играть легенд поп-культуры, что он собрался на пенсию. Но готов вернуться, если к нему придет режиссер со стоящей идеей.

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