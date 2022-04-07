По следам Уилла Смита: актер Эзра Миллер может потерять роль в DC из-за дебоша в баре

Уилл Смит — не единственный актер, чья карьера может пойти под откос после общественного скандала.

На днях в нехорошую историю «вляпался» 29-летний Эзра Миллер, звезда киновселенной DC и «Фантастических тварей». 28 марта актер устроил дебош в гавайском караоке-баре: матерился на других посетителей, отобрал микрофон у девушки и бросился на играющего в дартс мужчину. Звезду кино арестовали, предъявили обвинения в хулиганстве и домогательстве и выпустили под залог в 500 долларов. А на следующий день он напал с угрозами на супружескую пару и якобы украл у нее бумажник.

И это были далеко не первые вспышки гнева Миллера. В 2020 году в соцсетях гуляли кадры, как он душит женщину в исландском баре. Уже тогда студия Warner Bros. задумалась о том, чтобы выгнать парня из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», но на фоне исключения из состава актеров Джонни Деппа это было бы слишком.

В 2021 году Эзра снимался в своем сольном супергеройском фильме «Флэш». И, как говорят источники западной прессы, на съемках у актера наблюдались частые нервные срывы.

И вот, как сообщает журнал Rolling Stone, 30 марта руководители студий Warner Bros. и DC провели экстренное совещание, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Эзры Миллера в своих проектах. Шишки кинобизнеса пришли к решению приостановить все проекты с участием актера. Релиз фильма «Флэш» ранее был перенесен с ноября 2022 года на июнь 2023-го. Если актер никак не реабилитируется, то может больше не появиться в киновселенной DC. А ведь она почти сделала из него первостатейную звезду.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.