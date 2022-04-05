Создатель «Игры в кальмара» работает над еще более жестоким фильмом

Корейский режиссер Хван Дон Хек придумал еще более кровавый сюжет, чем в его хитовом сериале для Netflix.

Режиссер «Игры в кальмара», кореец Хван Дон Хек, рассказал журналистам, что работает над новым фильмом под рабочим названием «Клуб убийств стариков». На такой необычный проект его вдохновила книга итальянского писателя Умберто Эко «Имя розы».

Постановщик говорит, что это будет еще один «спорный фильм» в его карьере и, возможно, пожилые люди возненавидят его из-за новой картины.

«Это будет более жестоко, чем «Игра в кальмара», — цитирует Хван Дон Хека издание Variety.

Пока для фильма готов только 25-страничный рассказ. Но параллельно режиссер пишет сценарий для второго сезона «Игры в кальмара», трансляция которого на Netflix, согласно его надеждам, должна состояться в конце 2024 года.

Напомним, по сюжету «Игры в кальмара», которая стала очень популярным сериалом во всем мире в 2021 году, группу должников заставили соревноваться в детских играх за большую сумму денег. Однако проигравшие выбывали из турнира сразу на тот свет.

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