Триллер «Прятки» и другие премьеры недели

«Гарри Хафт: Последний бой» (оригинальное название — The Survivor), 2021, США, драма.

Режиссер: Барри Левинсон. В ролях: Бен Фостер, Дэнни ДеВито и др.

В российском прокате с 7 апреля.

Американец с польскими корнями Гарри Хафт был неплохим боксером и даже бился однажды с великим Рокки Марчиано — позже Гарри уверял, что проиграть тот бой его заставила итальянская мафия. Но были в его биографии страницы и поярче: боксировать Хафт начал в… Освенциме, где дрался с другими заключенными на потеху эсэсовцам. Даже странно, что, выжив в таких условиях, Гарри потом испугался каких-то мафиози.

«Все везде и сразу» (оригинальное название — Everything Everywhere All at Once), 2022, США, фантастика.

Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт. В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и др.

В российском прокате с 7 апреля.

Мишель Йео, в 1997 году лихо махавшая ногами и руками в качестве напарницы Джеймса Бонда в фильме «Завтра не умрет никогда», вынуждена на пороге 60-летия вспоминать свои боевые навыки. В новой фантастической комедии экс-«Мисс Малайзия» играет пожилую домохозяйку, обнаруживающую доступ ко множеству параллельных реальностей, в которых она может быть кем угодно — в том числе и мастером восточных единоборств.

«Прятки» (оригинальное название — Hide and Seek), 2021, США, триллер.

Режиссер: Джоэль Мур. В ролях: Джонатан Риз Майерс, Джо Пантолино и др.

В российском прокате с 7 апреля.

В роскошных апартаментах на Манхэттене обитает с женой и детьми Ной Блэкуэлл, холеный мужчина, только что унаследовавший крупный семейный бизнес. Однако душа у Ноя не на месте, ведь где-то в нью-йоркских трущобах страдает его непутевый брат, с которым он по идее должен разделить наследство.

Поэтому Ной совершает регулярные поездки в неблагополучный Квинс (для обитателя Манхэттена это равносильно вояжу из «Москва-Сити» в Бирюлево) и бродит по этажам полузаброшенного дома в поисках бедового родственника. А в доме как раз орудует маньяк, прячущий лицо под мотоциклетным шлемом и берущий на прицел заезжего богатея вместе со всем его благополучным семейством…

На старте гениального фильма Вуди Аллена «Матч-пойнт» герой-теннисист описывает ситуацию, которую среди его коллег принято называть нэтболом: мяч после удара задевает сетку, на мгновение зависает над ней, а потом падает либо на чужую половину корта (и ты выиграл), либо на твою (проиграл). Карьера ирландца Джонатана Риза Майерса, исполнившего в «Матч-пойнте» главную роль, в последние годы изобилует подобными нэтболами — актер словно изо всех сил лупит по мячу, но тот, задев сетку и повисев над ней, постоянно сваливается на его сторону.

И вроде бы с алкоголем, мешавшим Джонатану нормально работать, он наконец завязал, однако фильмы с его участием получаются в лучшем случае невнятными («Прятки», увы, не исключение). Артисту всего 44 года, кажется, что до пенсии далеко — впрочем, по теннисным меркам Риз Майерс уже безнадежный ветеран, которому, видимо, пора подумать о том, чтобы зачехлить ракетку.

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