В сценах после титров «Морбиуса» присутствует намек на «Зловещую шестерку»

1 апреля в американских кинотеатрах стартовал новый кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето. Студия Sony экранизировала еще одну историю про заклятого врага Человека-паука — ученого, который в поисках лекарства от своей болезни стал вампиром.

В России фильм должен был появиться в кинотеатрах еще 24 марта, но его показ отменили. А первые западные зрители уже делятся спойлерами к новой картине в социальных сетях.

Так стало известно, что у «Морбиуса» есть две сцены после титров, причем они связаны друг с другом одним сюжетом. Не раскрывая деталей, отметим лишь, что создатели триллера заложили в них намек на появление «Зловещей шестерки» — команды злодеев, которая в комиксах объединилась против Человека-паука.

Изначально в нее входили Доктор Осьминог, Стервятник, Мистерио, Электро, Песочный человек и Крэйвен-охотник. В кино эти персонажи уже появлялись в предыдущих экранизациях (кроме последнего — о нем готовится отдельный фильм) как враги трех разных Спайдерменов. В сцене после титров фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» 2014 года уже был намек на появление «Зловещей шестерки». В нынешних реалиях есть вероятность, что команду переосмыслят и добавят в нее Венома и Морбиуса.

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