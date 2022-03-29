Вместо «Кинотавра» в Сочи проведут другой кинофестиваль

Во вторник, 29 марта, министр культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что в этом году в Сочи не будет проводиться «Кинотавр», как и заявлялось ранее. Однако вместо этого в олимпийской столице нашей страны состоится другой кинофестиваль, аналогичный этому.

«Никто не должен лишать нас традиции в Зимнем театре встречаться и смотреть. Не будет названия «Кинотавр» — мы придумаем вместе с отраслью другое. На это, благо, есть средства в министерстве культуры, что бы ни говорили», — заявила она.

По словам Любимовой, деньги на мероприятие из бюджета выделят.

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