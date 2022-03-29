Появились первые кадры из психологического триллера «Мать моего сына»

В распоряжении Teleprogramma.pro появились первые кадры со съемок психологического триллера «Мать моего сына». Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак, Дарья Жовнер и Евгений Ткачук.

В фильме рассказывается про смертельно больную женщину Мари и молодую пару Киру и Марка. Супруги недавно потеряли собственного ребенка и готовы усыновить пятилетнего сына Мари. Но у женщины есть условие, она хочет убедиться собственными глазами, что молодая семья готова к усыновлению.

Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них. Мужчина начинает собственное расследование, нить которого приводит к давно забытым теням прошлого.

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