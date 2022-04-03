Как Андрей Тарковский создавал свои киношедевры

4 апреля исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского — выдающегося русского режиссера, признанного за пределами родной страны практически всеми. Его картины получали престижные кинонаграды в США, Франции, Италии и Испании. Им восхищался классик мирового кинематографа Ингмар Бергман, называя «самым великим из всех». Ему без стеснения до сих пор пытаются подражать современные режиссеры (Андрей Звягинцев, Александр Сокуров, Ларс фон Триер, Стивен Содерберг и др.).

Его дневники переведены на множество языков и изданы по всей Европе. Его картины скоро выйдут в повторный прокат в России. Он вписал себя в вечность, сняв не так много картин, как многие коллеги, полнометражных — всего семь. В целом для этого могло хватить и одной из них. К заочному юбилею режиссера «Телепрограмма» приоткрывает кулису и показывает, как создавал некоторые свои шедевры Андрей Тарковский.

Тучково (Московская область), 1936 год. Четырехлетний Андрей Тарковский с сестрой Мариной. Именно здесь, на хуторе Горчакова, через 38 лет режиссер снимет картину «Зеркало» про свою семью и непростые отношения с ней, хотя родился будущий режиссер в другом живописном месте — селе Завражье (Костромская область), а во время войны купался в Волге в городе Юрьевец (Ивановская область), где расположен дом-музей Тарковского. Режиссер любил сплетать прошлое и настоящее, настоящее и будущее. Поэтому в «Зеркале» он представил три этапа жизни и три поколения собственной семьи. Кино он называл мозаикой из времени.

«Иваново детство» (1962)

Так снимали знаменитую сцену купания мальчика в воде с яблоками в картине «Иваново детство». В один из сильнейших фильмов про войну Тарковский на роль потерявшего родителей парня пригласил четырнадцатилетнего Колю Бурляева (впоследствии — «Военно-полевой роман») и не прогадал. Дебютная картина принесла режиссеру «Золотого льва» Каннского кинофестиваля и приз «Золотые ворота» фестиваля в Сан-Франциско. В фильме автор попытался поразмышлять, как война воздействует на состояние отдельно взятого человека. Точнее, ребенка, потому что именно детство «больше всего контрастирует с войной», как полагал режиссер.

«Зеркало» (1974)

Пронзительное личное высказывание, киноисповедь Тарковского, выполненная в ассоциативной монтажной технике Федерико Феллини, посвящена родным режиссера. Невысказанная и неизбывная боль от отношений с родителями выглядит и дробится в виде снов и воспоминаний. Отец, поэт Арсений Тарковский, ушел из семьи в 1937 году, оставив Андрея и его сестру Марину на попечение матери, Марии Ивановны Вишняковой, которая полностью посвятила себя детям. В личном дневнике режиссера значится: «Он может стать великим фильмом, но его очень трудно будет снять». Тем не менее картина «Зеркало» была снята и в опросе мировых кинокритиков заняла 19-е место в списке величайших фильмов в истории.

«Сталкер» (1979)

Пожалуй, самая значительная работа мастера. Под гипнотическую музыку Эдуарда Артемьева в кадре разворачивается философская притча в апокалиптически-постъядерном пространстве — Зоне, до смерти похожей на территорию Чернобыльской АЭС после аварии. Даже фантастическая драма «Солярис» (1972) по космизму и психологизму не приближена к «Сталкеру». Здесь Тарковский вышел в астрал и «легально коснулся трансцендентного», как признавал сам. Пленку никак не могли проявить, картину переснимали трижды (!) с разными операторами и художниками, а в одной из сцен под водой мелькает записка с датой смерти режиссера (29 декабря).

И это за семь лет до трагического события! Течение времени в картине буквально сочится с экрана. В бесконечных длиннотах сцен — бездны воды, среди которой вырос Тарковский, ведь во время строительства Горьковской ГЭС нижнюю часть его села затопило: «Мое детство ушло под воду». Здесь дар режиссера выражать ландшафт собственной души через выразительные средства кино достигает пика.

«Жертвоприношение» (1986)

Эту картину смертельно больной (рак легких) Тарковский называл завещанием, сценарий написал сам. Фильм действительно стал для режиссера последним. И сопровождали его странные совпадения: всего за две недели до мировой премьеры, назначенной на 9 мая 1986 года в Стокгольме, произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Место, где Тарковский снимал эпизод войны, стало местом убийства шведского политика — премьер-министра Улофа Пальме, именем которого названа улица в Москве.

Убийца стоял ровно на том месте, где находилась камера во время съемок фильма. Многие считают, что это не мистика, а кино, которое прорвало ткань жизни и продолжается в ней. В дневнике Тарковский часто описывает сны. Он считал их вещими, потому и воспроизводил в фильмах. В «Жертвоприношении» целых шесть сцен из снов, в том числе и тот, в котором он лежит обессиленным, став «свидетелем своего трупа». «Жертвоприношение — то, что каждое поколение должно совершить по отношению к своим детям», — считал Тарковский.

Благодарим телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» за помощь с фотоматериалами.

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