Мелодрама «Роман служанки» и другие премьеры недели

«Роман служанки» (оригинальное название — Mothering Sunday), 2021, Великобритания, мелодрама.

Режиссер: Ева Хассон. В ролях: Одесса Янг, Джош О’Коннор и др.

В российском прокате с 31 марта.

Пышнотелая горничная Джейн крутит любовь с богатым юношей, живущим по соседству с домом, в котором она прислуживает. На дворе двадцатые годы прошлого века, и подобный адюльтер мог бы обернуться неслыханным скандалом, но проблема решается просто и грустно — юноша погибает в автокатастрофе.

Получившая мощный эмоциональный заряд Джейн становится писательницей, встречает темнокожего мужчину, изучающего философию (интересно, много ли было негров-философов в Англии начала прошлого столетия?), и, подпитавшись эмоциями еще и от нового возлюбленного, на всех парах мчится к творческим вершинам.

Если бы «Роман служанки» каким-то волшебным образом залетел в советский кинопрокат и не попал под цензурные ножницы, то стал бы сенсацией — количество обнаженной натуры здесь даже по современным меркам балансирует на грани приличий. Чуть ли не половину фильма Джейн и ее любовник разгуливают по экрану голыми, что, видимо, имеет какой-то очень важный, но трудноуловимый смысл.

Режиссер Ева Хассон вообще уделяет больше внимания форме, нежели содержанию: постельные сцены сдабривает резкими временными скачками, когда Джейн, только что стонавшая в объятиях бойфренда, вдруг предстает перед нами довольно неприятной на вид старушенцией, вспоминающей боевую молодость, а потом столь же стремительно отправляется в объятия к другому кавалеру, вышеупомянутому философу-афробританцу. С подобным подходом к выстраиванию сюжета ни путный роман, ни добротный фильм не сделаешь — впрочем, если режиссер хотела таким образом показать хаос, творящийся в голове влюбленной женщины, то своей цели она, пожалуй, добилась.

«Осада» (оригинальное название — American Siege), 2021, США, триллер.

Режиссер: Эдвард Дрэйк. В ролях: Тимоти В. Мерфи, Брюс Уиллис и др.

В российском прокате с 31 марта.

Не верьте телерекламе, в которой подтянутый Брюс Уиллис бегает, прыгает и бренчит на гитаре, — в реальности актер выглядит старше своих 67 лет, с трудом передвигается и произносит реплики. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть его новый опус: даже не мало-, а микробюджетный триллер, в котором теперь уже отнюдь не крепкий орешек играет шерифа, вынужденного разбираться со взявшей заложника опасной бандой.

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