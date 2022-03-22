В московских кинотеатрах снова покажут «Служебный роман»

В московских кинотеатрах снова покажут комедию Эльдара Рязанова «Служебный роман». Самый кассовый фильм режиссера снова выйдет на экран 24 марта 2022 года с новым качеством звука и изображения.

Кстати, фильм снят по пьесе «Сослуживцы», которую Рязанова написал вместе с Эмилем Брагинским в 1971-м. Во всех театрах эта постановка имела колоссальный успех у зрителей.

В картине снялись: Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Людмила Иванова и другие.

Как говорил Эльдар Рязанов, сцена романтического ужина в гостях у Калугиной была чистой импровизацией. Он восхищался игрой актеров, безупречно выполнивших этот эпизод, который украсил фильм.

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