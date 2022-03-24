Драма «Мания» и другие премьеры недели

«Взаперти» (оригинальное название — Shut In), 2022, США, триллер.

Режиссер: Ди Джей Карузо. В ролях: Рэйни Куэлли, Джейк Хоровиц и др.

В российском прокате с 24 марта.

Симпатичная мать-одиночка Джессика случайно застревает в кладовке собственного дома — казалось бы, невелика проблема. Но именно с нее начинаются неприятности, в которых не последнюю роль сыграют экс-бойфренд Джессики наркоман Роб и его приятель, педофил Сэмми, которые очень не вовремя заглянут к женщине в гости…

«Финник», 2022, Россия, анимационный.

Режиссер: Денис Чернов.

В российском прокате с 24 марта.

Авторы нового отечественного мультика уверяют, что домовые — столь же неотъемлемая составляющая современного дома, как отопление и канализация, просто не все люди способны их разглядеть. Девочка Кристина, вселившаяся с родителями в дом, в котором обитает зеленый домовой по имени Финник, оказывается более глазастой, и теперь Финник, чье инкогнито беспардонно раскрыто, вынужден с Кристиной подружиться.

«Мания» (оригинальное название — The Novice), 2021, США, драма.

Режиссер: Лорен Хэдуэй. В ролях: Изабель Фурман, Эми Форсайт и др.

В российском прокате с 24 марта.

Бейсбол, баскетбол, соккер, лакросс… Благодаря заокеанским фильмам мы знаем, что в США школьники и студенты активно занимаются спортом, но мало кто из нас представляет масштабы «бедствия». Одних только женских волейбольных команд в обычной, не имеющей никаких «уклонов» школе может быть несколько, и попасть в эти команды не так-то просто. А ведь помимо раскрученных видов спорта есть дисциплины и более, скажем так, нишевые, причем и там конкуренция высока.

Именно с ней сталкивается миниатюрная первокурсница Алекс, решившая записаться в университетскую команду по гребле, — желающих работать веслами здесь хоть отбавляй, место в лодке надо буквально выгрызать. И Алекс начинает тренироваться, да так воодушевленно, что на руках появляются кровавые мозоли, а партнерши по команде в ужасе разбегаются при появлении «бешеной».

Наверное, многим казалось, что точка в киноисследованиях маниакального увлечения тем или иным видом деятельности поставлена 8 лет назад блестящим фильмом Дэмьена Шазелла «Одержимость». Напомним, эта картина, заслуженно получившая три «Оскара», рассказывала о молодом парне, у которого на почве стремления стать великим джазовым барабанщиком слегка поехала крыша. Барабанные палочки, конечно, не весла, но и с их помощью можно заработать мозоли — в общем, неудивительно, что «Мания», хочет она того или нет, выглядит копией «Одержимости».

Копия, надо признать, не кажется безнадежной, да и вряд ли дебютантка Лорен Хэдуэй, снимая свой фильм, сознательно воровала сюжетные ходы у коллеги Шазелла. И все же, как бы старательно ни работала веслами настырная Алекс, ее душевные и физические терзания вызывают меньше эмоций, нежели трудности юного барабанщика — гребля все-таки слишком прямолинейна, чтобы соперничать с джазовой импровизацией.

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