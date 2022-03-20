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Шестому фильму «Крик» пообещали написать неожиданный сюжет

После кассового успеха пятой части франшизу про маньяка решили продолжить.

Шестому фильму «Крик» пообещали написать неожиданный сюжет
«Призрачно лицо» вернется на экраны. Фото: Paramount Pictures.

Пятый фильм слэшер-франшизы «Крик» вышел в январе 2022 года и окупился в прокате более чем в пять раз. Казалось бы, что еще можно выжать из истории, где маньяк с ножом охотится за девушками… Но нет – раз зрителям нравится «Крик», значит и шестому фильму быть.

Его релиз запланирован через год – 31 марта 2023-го. Режиссеры и сценаристы пятой части вернутся в проект, как и знаменитая актриса Кортни Кокс, для которой франшиза «Крик» — второй дом родной после сериала «Друзья».

Так чем же эта команда будет удивлять зрителя в шестом фильме? Фанаты, наверняка, уже настроили своих теорий о продолжении, но создатели картины уверяют, что все ожидания будут напрасными.

«Этот фильм должен быть готов рискнуть всем, чтобы разрушить любые ожидания. Мы так далеко зашли в фильмах «Крик», что у нас есть все необходимое», — цитирует журнал Empire режиссера Тайлера Джиллетта.

Итак, сюжет шестого фильма обещает быть, как минимум, неожиданным. Съемки начнутся летом 2022 года.

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