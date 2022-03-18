«Игра престолов», только смешная: Крис Пайн описал предстоящий фильм по игре Dungeons & Dragons

Звезда «Стартрека» и «Чудо-женщины» Крис Пайн поделился своими эмоциями от съемок фэнтези-фильма по культовой настольной игре Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы»).

41-летний актер снялся в нем вместе с Мишель Родригес и Хью Грантом. И он говорит, что это будет настоящий трибьют кино 80-х годов.

«Мы чертовски весело провели время, создавая его. Было много смеха, — поделился Крис с изданием Collider. — Это похоже на «Игру престолов», смешанную с «Принцессой-невестой», еще немного «Монти Пайтон и Священный Грааль». Это очень весело. В нем много острых ощущений. Это как игра Poppy, это настоящие 80-е и немного «Балбесов».

Пайн отметил, что у фильма отличная команда, знающая толк в комедиях, и шикарный актерский состав — фанаты старой школы получат истинное удовольствие от премьеры. Картина должна выйти в кинотеатрах в марте 2023 года.

Напомним, что в 2000-х вышло три фильма-экранизации игры Dungeons & Dragons, но они провалились в прокате. Однако дуэт таких звезд, как Пайн и Родригес, вполне может вдохнуть новую жизнь в культовую франшизу.

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