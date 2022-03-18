Тильда Суинтон пройдет искушение джинном в новом фильме «Три тысячи лет тоски»

Режиссер Джордж Миллер («Безумный Макс», «Бейб», «Делай ноги») снял романтическую драму «Три тысячи лет тоски». Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

По сюжету ученая-литературовед встречает в стамбульском отеле настоящего восточного джинна. Тот предлагает ей исполнить три желания в обмен на свою свободу, но женщина и так довольная жизнью. Однако истории, которые дух накопил за три тысячи лет заточения, пленяют героиню. Возможно, после его рассказов она все-таки решится изменить судьбу.

Режиссер (и он же сценарист) описывает свою новую работу как диалоговый фильм и прямую противоположность блокбастеру «Безумный Макс: Дорога ярости». Но бюджет проекта все равно дорос до 60 миллионов долларов.

Как сообщает издание Variety, премьера картины состоится на Каннском фестивале 2022 года, который пройдет в мае.

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