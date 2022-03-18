Дэниел Рэдклифф не заинтересован в возвращении к роли Гарри Поттера

Актер мог бы снова сыграть своего персонажа в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», но не горит желанием делать это.

Поклонники «Гарри Поттера» наверняка будут не против, чтобы актер Дэниел Рэдклифф вернулся к своей культовой роли и сыграл повзрослевшего волшебника.

Пока что это возможно только в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», к созданию которой приложила руку писательница Джоан Роулинг. Ее главными героями являются дети Гарри и Драко Малфоя, но Рэдклифф вполне мог бы сыграть взрослого Поттера.

В новом интервью 32-летнего артиста спросили, заинтересован ли он в том, чтобы сыграть в «Проклятом дитя». Но Дэниел не выразил заинтересованности в этом проекте. Ему, наоборот, не хочется быть актером одной роли.

«Я приближаюсь к моменту, когда чувствую, что уже достаточно выбрался из «Поттера». Я действительно доволен тем, где я сейчас, и возвращение было бы таким огромным изменением в моей жизни», — поделился Рэдклифф с изданием The New York Times. «Не буду говорить «никогда», но у парней из «Звездных войн» было тридцать-сорок лет, прежде чем они вернулись. У меня прошло только десять. Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас».

Добавим, что уже несколько месяцев актер пиарит свой новый фильм «Затерянный город». Главные роли в нем сыграли Сандра Буллок и Ченнинг Татум, также в проекте задействован Брэд Питт, а вот Рэдклиффу достался персонаж-антагонист. В Америке картина выйдет 25 марта, в России ее релиз пока отменен.

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