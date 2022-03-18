У Джеймса Бонда новый босс: Amazon купила студию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд

Права на тысячи кинофраншиз теперь у нового хозяина.

Компания Amazon, которой владеет один из богатейший людей на Земле Джефф Безос, приобрела киностудию Metro-Goldwyn-Mayer (у которой лев рычит на логотипе).

Стороны закрыли сделку 17 марта. Цена покупки – 8,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Deadline.

Стоит отметить, что студия имеет почти вековую историю. Она выпустила более 4000 кинофраншиз, 17 000 телесериалов, заработала 180 премий «Оскар» и 100 премий «Эмми».

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Теперь Metro-Goldwyn-Mayer, или MGM, будет обеспечивать контентом стриминговый сервис Amazon Prime Video и вольется в мощности собственной киностудии бизнес-гиганта. Однако планов по вмешательству в бондиану у Amazon нет. Фильмы про агента 007 также будут выходить в кинотеатрах, а не в Сети.

Добавим, что кроме бондианы MGM производила фильмы о Рокки, Робокопе, Розовой пантере, Семейке Аддамс, а также знаменитые хиты «Звездные врата», «Блондинка в законе», «Расхитительница гробниц», «Фарго», «Рассказ служанки», «Викинги» и «Дом Gucci».

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