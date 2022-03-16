«Образ, наполненный гневом»: внучка Олега Янковского получила приз на фестивале в США

Жюри американского кинофестиваля South by Southwest неожиданно для многих отметило хорошую игру российской актрисы Елизаветы Янковской. Внучку Олега Янковского наградили за фильм «Ника», который рассказывает о жизни известной советской поэтессы Ники Турбиной.

«В своей первой главной роли Елизавета Янковская создает образ, наполненный гневом, радостью, неуверенностью и тоской 20-летних», — приводит ТАСС слова жюри кинофестиваля.

Сняли фильм Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко, сценарий Кузьмина написала с Юлией Гулян. Маму Турбиной сыграла Анна Михалкова.

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