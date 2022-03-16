Сандра Буллок придумала идею для третьей части боевика «Скорость»

Сиквел фильма оказался провальным, но актриса не против сняться в продолжении.

Голливудская актриса Сандра Буллок, похоже, поменяла свое мнение о сиквелах.

Ранее она высказывалась, что больше не будет сниматься во вторых частях, приводя в пример неудачные работы «Скорость-2: Контроль над круизом» и «Мисс Конгениальность – 2: Прекрасна и опасна». Но на днях 57-летняя артистка пришла в студию The Late Show и заявила, что охотно снялась бы в «Скорости-3».

«Я была бы счастлива сесть в любой транспорт с Киану Ривзом», — сказала Сандра ведущему Стиву Колберту.

У Буллок даже есть идея для третьей части. Она поделилась, что их с Киану персонажи должны постареть и ехать по трассе в доме на колесах.

«На этот раз он за рулем, и я говорю ему, как вести, и мы просто спорим. Дело в том, что машины все время пытаются нас объехать, а мы просто уезжаем по межрегиональной автомагистрали».

Напомним, в оригинальной «Скорости» 1994 года герои Киану Ривза и Сандры Буллок мчатся по трассе на автобусе, в котором заложена бомба, и пытаются спасти пассажиров при условии, что транспорту нельзя замедляться. В сиквеле фильма актриса снялась уже с другим партнером, и там сюжет был построен вокруг разогнавшегося круизного лайнера. Второй фильм был раскритикован зрителями и слабо показал себя в прокате.

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