Звезда «Аватара» расплакалась, посмотрев 20 минут сиквела

Зрители ждут продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона уже больше десяти лет. Надеемся, что в декабре 2022 года его все-таки покажут в кино.

А пока исполнительница роли Нейтири, актриса Зои Салдана рассказала о том, что в конце 2021 года ей удалось посмотреть 20 минут сиквела, и он тронул ее до слез. По словам 43-летней звезды, она лишилась дара речи и заплакала, увидев завораживающие кадры.

«Одна вещь, которую на самом деле никто не знает о Джиме (Кэмероне, — Прим. авт.), это то, что он большой плакса, у него действительно золотое сердце. Эта история будет захватывающей, — рассказала Салдана в интервью блогеру Кевину Маккарти. — «Аватар-2» — это определенно шаг вперед по сравнению с «Аватаром», поэтому я думаю, что зрителям действительно нужно к нему подготовиться. Это будет приключение, которое они не забудут».

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Рассказывая о сиквеле, актриса упомянула, что для него было проведено множество морских и подводных съемок. При этом перед режиссером стояла задача органично вписать народ на’ви, который появляется на экране с помощью технологии захвата движения, в сцены с водой. По словам Салданы, Кэмерон потратил годы на решение этой задачи, но в итоге нашел ответ. Фильм «Аватар-2» актриса назвала «мощным и убедительным».

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