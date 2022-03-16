Поттер с когтями: Дэниел Рэдклифф отреагировал на слухи о том, что ему досталась роль Росомахи

В социальных сетях ходят слухи, что следующим актером на роль Росомахи из «Людей Икс» выбран звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф.

Хью Джекман сдал пост, и преемника ему ищут уже несколько лет. А тут еще после новости о том, что компания Disney купила студию Fox, фанаты кинокомиксов ждут, что мутанты начнут появляться в киновселенной Marvel. Профессор Икс там уже засветился, правда, его сыграл все тот же партнер Джекмана Патрик Стюарт. Но зрители почему-то уверены, что Росомаха будет новый. И больше всего чаяний связано с Дэниелом Рэдклиффом.

На днях 32-летний актер стал гостем одного из американских кинофестивалей, и журналисты подошли к нему с вопросом: сыграет он Росомаху или нет. Реакция у звезды была довольно забавная.

«Так много людей подходит ко мне и говорит: «Эй, чувак, я слышал новости о Росомахе, это действительно круто». А я такой: «Приятель, это не так, я ничего об этом не знаю», — поделился Дэниел с изданием Comicbook (видео размещено в Twitter). «Например, я предполагаю, что кто-то явно сказал: «Росомаха на самом деле низкорослый в комиксах, мы должны найти невысокого парня, чтобы сделать это». Но я не вижу, чтобы потом они перешли от Хью Джекмана ко мне, хотя кто знает. Докажите, что я ошибаюсь, Marvel!»

Добавим, что недавно желание сыграть Росомаху выразил актер Люк Хемсворт, старший брат Тора — Криса Хемсворта. Мутанта с металлическими когтями многие хотят сыграть. По комиксам он всегда выживает и не обделен женским вниманием.

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