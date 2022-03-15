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Кристен Стюарт призналась, что хочет сыграть принцессу Диану еще раз

Звезда «Сумерек» прониклась образом королевской особы.

Кристен Стюарт призналась, что хочет сыграть принцессу Диану еще раз
Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Фото: globallookpress.com

Роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» не только принесла актрисе Кристен Стюарт номинации на «Золотой глобус» и «Оскар», но и глубоко зацепила 31-летнюю звезду «Сумерек».

Причем артистка не видит в культовой британской принцессе каких-то возвышенных черт. Наоборот, для нее это довольно обычный человек, созвучный многим современным людям.

«Была идея рассказать историю о женщине, которой нужно было вырваться на свободу, и это абсолютно о Диане Спенсер, но также и о нас с вами. Это похоже на то, как если вы не можете говорить, если вы в наморднике, если вы не можете свободно выражать себя, вы взрываетесь. История этого человека на самом деле супернормальна. Так что, несмотря на то, что у нее уникальный опыт, он весьма универсален», — поделилась Стюарт в интервью изданию Gold Derby.

Актриса отметила, что «самое нормальное и самое трогательное» в принцессе Диане — это ее материнство. Через эту ипостась Кристен и проникала в своего персонажа.

Кинозвезда также ответила на вопрос, хочет ли она сыграть леди Ди еще раз.

«Если бы я играла ее в другой период ее жизни, все было бы иначе. Но это было бездонно увлекательно, — поделилась Стюарт. — Я не прочь сделать это еще один. Я хочу сыграть ее снова».

Напомним, фильм «Спенсер» вышел в декабре 2021 года. Он рассказывает о рождественских праздниках, когда принцесса Диана приняла решение покинуть британскую королевскую семью.

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