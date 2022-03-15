Съемки сиквела «Доктора Стрэнджа» возобновились за два месяца до релиза фильма

В марте 2022-го Бенедикт Камбербэтч еще снимался для кинокомикса, который должен выйти в мае.

Новый хит киновселенной Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» должен выйти в кинотеатрах в начале мая 2022 года. Однако по состоянию на середину марта он все еще снимается!

Основные съемки кинокомикса с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли прошли с ноября 2020 года по апрель 2021-го. Но затем в ноябре-декабре прошел этап дополнительных съемок, и, как сообщала западная пресса, довольно значительных для сюжета, а не просто парочки добавочных сцен.

И вот в марте 2022-го Камбербэтч вышел на красную ковровую дорожку британской кинопремии BAFTA и поделился с журналистами, что он снова участвует в досъемках для сиквела «Доктора Стрэнджа», проходящих в Лос-Анджелесе. То есть в фильм решили еще что-то добавить за пару месяцев до релиза!

Западная кинопресса предполагает, что режиссер Сэм Рейми хочет насытить «В мультивселенной безумия» большим количеством персонажей Marvel — чтобы фильм стал такой же богатой «солянкой» супергероев, как и «Человек-паук: Нет пути домой». Кстати, сюжеты этих двух картин будут тесно связаны.

Неизвестно, повлияют ли дополнительные съемки на дату релиза кинокомикса, но Россия пока все равно осталась без фильмов Marvel, потому что компания Disney отказалась поставлять свои новинки в РФ из-за ситуации на Украине.

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