«Основному инстинкту» — 30: как снимали кинолегенду

Нельзя сказать, что к началу 90-х публику перекормили эротическими триллерами, но некоторый кризис жанра, как казалось, все же наметился. Если фильм «Море любви» с Аль Пачино и Эллен Баркин в 1989-м заработал $111 миллионов при 19-миллионном бюджете, то «Окончательный анализ» с Ричардом Гиром, Ким Бэйсингер и Умой Турман в 1992-м свой бюджет лишь с трудом окупил.

И вот спустя всего месяц с небольшим после «Окончательного анализа» в прокат выходит «Основной инстинкт» — еще одна сделанная в откровенно хичкоковском стиле история о ярком мужчине, который заблудился в трех соснах (точнее, в двух женщинах). Вот только на сей раз успех был оглушительным: картина, обошедшаяся в $50 миллионов, принесла в семь раз больше и, пусть и была поначалу встречена критиками с прохладцей, мгновенно стала культовой.

От Джулии Робертс до Деми Мур

Большинству из нас сюжет хорошо знаком, но для тех, кто картину давно не пересматривал, напомним: в Сан-Франциско ножом для колки льда зверски убивают бывшую рок-звезду, подозрение падает на его подругу, автора остросюжетных романов Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун). Дело ведет детектив Ник Каррен (Майкл Дуглас), поначалу уверенный в виновности Кэтрин, однако позже начинающий подозревать и свою подругу, полицейского психиатра Бэт Гарнер (Джинн Трипплхорн).

Прежде чем обрести эти знакомые всем очертания, сценарий редактировался много раз — достаточно сказать, что в одном из первых вариантов детективом была… лесбиянка, на роль которой планировали позвать Кэтлин Тернер. Кстати, Шэрон Стоун в работе над образом Кэтрин Трамелл ориентировалась именно на Тернер, точнее, на ее героиню в популярном триллере «Жар тела». Впрочем, право работать над образом Шэрон получила далеко не сразу.

Несмотря на то что режиссер картины Пол Верховен с самого начала хотел видеть именно Стоун в роли Трамелл (голландский постановщик снял актрису в своем фильме «Вспомнить все» и хорошо знал ее потенциал), продюсеры настаивали на ком-то поизвестнее.

Исполнительницу главной роли искали долго: среди знаменитостей, которых рассматривали на партию Кэтрин Трамелл, значились Дрю Бэрримор, Джина Дэвис, Ребекка де Морнэй, Кэрри Фишер, Джоди Фостер, Мелани Гриффит, Линда Хэмилтон, Дэрил Ханна, Деми Мур, Джулия Робертс, Вайнона Райдер, Мадонна и многие другие (мелькнули в этом списке даже будущие соратницы по «Сексу в большом городе» Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер).

Чаще всего звездных претенденток смущало обилие эротики — далеко не каждая актриса готова была полфильма разгуливать по экрану обнаженной. Ну а Шэрон, которой не приходилось жаловаться на избыток популярности, было не до капризов — ради главной роли можно и без одежды обойтись.

Без ДНК, но в дизайнерском костюме

Кстати, об одежде: конечно, и Дуглас, и Стоун в «Основном инстинкте» не раз обнажались перед камерами, но все же большую часть экранного времени носили костюмы и платья. И вот если шикарные наряды, дорогостоящие особняки и роскошные автомобили Кэтрин вопросов не вызывали (по сюжету на ее счетах было свыше ста миллионов), то одежда героя Дугласа вызывала вопросы. По контракту актер щеголял в дизайнерских костюмах и галстуках от Черрути, на которые у простого детектива, живущего в маленькой квартирке и раскатывающего на обычном «Форде», денег быть не могло.

Но если оценить на глаз стоимость костюмов Дугласа мог только знаток, то вопросом, почему в начале 90-х, когда в криминалистике уже вовсю использовались образцы ДНК, никто в фильме о них не вспоминает, задавались многие. Возьмите

образцы на месте преступления, сравните с образцами подозреваемых — и дело в шляпе! Но нет, это было бы слишком просто: как вокруг такой скучной истории выстраивать психологическое и эротическое напряжение? Тут-то и сработало правило, согласно которому плохой фильм за подобные ляпы непременно растерзают, а хороший наверняка простят. Лента Пола Верховена была прощена, ей даже дали пару номинаций на «Оскар» и позволили поучаствовать в Каннском фестивале, что лишь подтверждает то, что в принципе было ясно с самого начала: «Основной инстинкт» — очень хороший фильм.

ГОРЯЧИЙ ЮБИЛЕЙ ТАБАЧОК ВРОЗЬ

30 лет назад курильщики еще не находились в положении изгоев — наоборот, народ активно дымил в самолетах, ресторанах и, разумеется, в кинофильмах. Часто табак становился важным элементом развития сюжета — например, в мелодраме «Знаменитые братья Бейкер» Джефф Бриджес и Мишель Пфайффер флиртовали, обсуждая качество американских и французских сигарет.

Достаточно плотно была вплетена тема курения и в сценарий «Основного инстинкта» — Кэтрин Трамелл курит много, красиво и даже сексуально, а Ник Каррен, в начале фильма заявлявший о том, что с табаком завязал, благодаря общению с Кэтрин возвращается к вредной привычке. Некоторые из ставших крылатыми фраз связаны с сигаретами: «Ну и что теперь — предъявите мне обвинение в курении?»; «С убийствами, как и с курением, завязать невозможно».

Сценариста Джо Эстерхаза обвинили в пропаганде курения (критики употребляли термин «гламуризация»), и он эти обвинения принял, покаявшись публично. Позже выяснилось, что покаяние было не случайным — у много курившего Эстерхаза диагностировали рак горла.

ГОЛАЯ ПРАВДА

Эпохальная сцена, в которой Кэтрин Трамелл на допросе перебрасывает ногу на ногу и присутствующие в помещении полицейские (а также зрители) видят, что на женщине нет нижнего белья, вызвала определенные противоречия. Шэрон Стоун настаивала на том, что Верховен (он, кстати, придумал момент с ногами сам, в сценарии его не было) ее обманул — якобы режиссер попросил снять трусы, которые из-за своего цвета и особенностей освещения бликовали, мешая снять эпизод нормально, но при этом пообещал, что никаких интимных подробностей зритель не увидит.

Сам же Верховен уверял, что они с Шэролн перед съемкой детально обсуждали сцену, которая должна была продемонстрировать раскрепощенность героини, и никаких возражений со стороны актрисы не было.

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