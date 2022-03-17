Боевик «Наемник» и другие кинопремьеры недели

«Наемник» (оригинальное название — The Contractor), 2022, США, боевик.

Режиссер: Тарик Салех. В ролях: Крис Пайн, Кифер Сазерленд и др.

В российском прокате с 10 марта.

После массового бегства из России крупных зарубежных студий обнаружить в нашем прокате западные картины с приличным бюджетом и не вышедшими в тираж актерами — большая удача. С некоторой натяжкой к таким лентам может быть отнесен и «Наемник», хотя сюжет его настолько незатейлив и вторичен, что, кажется, из-за угла вот-вот выскочит Брюс Уиллис, прописавшийся в последние годы в дешевых боевичках.

Но нет, Брюсом в «Наемнике» не пахнет, стало быть, заранее приписывать фильм к остросюжетному секонд-хенду все же не стоит. Главную роль в картине играет Крис Пайн — его, кстати, в свое время как раз пытались сделать кем-то вроде нового Брюса Уиллиса, Николаса Кейджа или Харрисона Форда. Крис даже получил роль Джека Райана, которая, казалось, навеки закреплена именно за Фордом, но в этом образе не преуспел.

Критики предполагали, что, для того чтобы солировать в боевиках, Пайн слишком смазлив: возможно, поэтому он пришелся ко двору в «Чудо-женщине», где основную массу негодяев истребляла подруга героя Криса — самому актеру оставалось лишь красиво хлопать пышными ресницами, что он и делал с большим мастерством.

Вновь оказавшись в голливудской обойме, Пайн с помощью «Наемника» пытается в очередной раз утвердиться в качестве экшен-героя. И как знать, может, ему наконец это удастся: актер уже разменял пятый десяток, лицо, когда-то сбивавшее с толку подростковой привлекательностью, теперь покрыто морщинами — в общем, в таком виде не стыдно выйти во двор и забить с мужиками «козла».

Собственно, герою Криса, которого зовут Джеймс Харпер, больше ничего и не остается — некогда бравый вояка со спецподготовкой отправлен в отставку и даже лишен пенсии, а ведь у него, как у любого американца, полно долгов: ипотека, взятая в кредит машина, обучение детей… Тут-то и появляется на пороге старинный армейский дружок (его играет Бен Фостер), предлагающий устроиться бойцом-контрактником в некую полуофициальную структуру, якобы выполняющую секретные задания правительства США.

Джеймс воодушевлен шансом вновь послужить своей стране и заодно хорошо заработать, но вскоре понимает, что действует отнюдь не в интересах государства — мужчину элементарно обманули, весьма обидным образом сыграв на его патриотизме и шатком материальном положении. Ну а насколько страшны в гневе обиженные отставники, мы помним еще со времен «Рэмбо».

«Флирт с дьяволом» (оригинальное название — Shattered), 2021, США, триллер.

Режиссер: Луис Прието. В ролях: Камерон Монахэн, Фрэнк Грилло и др.

В российском прокате с 17 марта.

Авторы фильма поставили перед собой серьезную задачу — напомнить зрителям о том, что блондинки с ангельской внешностью могут быть чрезвычайно опасны. Увы, главный герой фильма, симпатичный, разведенный и отнюдь не бедный очкарик Крис, узнает об этом уже после того, как свяжется с одной из светловолосых бестий.

А ведь парень мог быть поосторожнее, ведь еще до встречи с роковой преступницей он уже был женат на блондинке, которую, кстати, играет российская фотомодель Саша Лусс.

«Парни под прикрытием» (оригинальное название — Panama), 2022, США, боевик.

Режиссер: Марк Невелдайн. В ролях: Коул Хаузер, Мэл Гибсон и др.

В российском прокате с 17 марта.

18 лет назад Мэл Гибсон спродюсировал картину «Папарацци», ставшую для него своеобразным манифестом — актера тогда повсюду преследовали фоторепортеры, и в истории о кинозвезде, в жизнь которого слишком активно вторгаются СМИ, Мэл высказал все, что думает о представителях желтой прессы.

Сейчас Гибсон никому особо не нужен, акулы пера у него на хвосте давно уже не сидят, поэтому он может спокойно сниматься в малобюджетном комедийном боевике о событиях, разворачивающихся в Панаме в конце 80-х. Символично, что напарником Безумного Макса по новому фильму стал Коул Хаузер — тот самый, который играл в «Папарацци» главную роль.

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