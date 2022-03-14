«Дюна» гребет награды, но лучший фильм — «Власть пса»: итоги кинопремии BAFTA-2022

13 марта в Лондоне британская кинопремия BAFTA провела церемонию награждения 2022 года.
Лучшим фильмом была признана ковбойская драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем (у нее также много шансов на «Оскар» в этом году), она же выиграла в номинации лучшей режиссуры.
Отдельно выбрали лучшую британскую картину — «Белфаст» с Джейми Дорнаном. А среди фильмов на иностранном языке отметили премией японский роад-муви «Сядь за руль моей машины».
Лучшим актером в этом году британцы признали американца Уилла Смита за байопик «Король Ричард». Лучшая женская роль оказалась у Джоанны Скэнлэн («После любви»). Восходящей звездой этого года назвали Лашану Линч («Капитан Марвел», «Не время умирать»).
Среди мультфильмов победил диснеевский «Энканто». «Дюну» Денни Вильнева отметили наградами за операторскую работу, звук, саундтрек, визуальные эффекты и работу художника-постановщика. Финальная часть бондианы «Не время умирать» отличилась только за монтаж. В категории лучших грима и причесок победил фильм «Глаза Тэмми Фэй», а премию за костюмы забрала «Круэлла».
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