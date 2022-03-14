«Дюна» гребет награды, но лучший фильм — «Власть пса»: итоги кинопремии BAFTA-2022

13 марта в Лондоне британская кинопремия BAFTA провела церемонию награждения 2022 года.

Лучшим фильмом была признана ковбойская драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем (у нее также много шансов на «Оскар» в этом году), она же выиграла в номинации лучшей режиссуры.

Отдельно выбрали лучшую британскую картину — «Белфаст» с Джейми Дорнаном. А среди фильмов на иностранном языке отметили премией японский роад-муви «Сядь за руль моей машины».

Лучшим актером в этом году британцы признали американца Уилла Смита за байопик «Король Ричард». Лучшая женская роль оказалась у Джоанны Скэнлэн («После любви»). Восходящей звездой этого года назвали Лашану Линч («Капитан Марвел», «Не время умирать»).

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Среди мультфильмов победил диснеевский «Энканто». «Дюну» Денни Вильнева отметили наградами за операторскую работу, звук, саундтрек, визуальные эффекты и работу художника-постановщика. Финальная часть бондианы «Не время умирать» отличилась только за монтаж. В категории лучших грима и причесок победил фильм «Глаза Тэмми Фэй», а премию за костюмы забрала «Круэлла».

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