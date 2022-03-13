Найден режиссер для третьей части «Дэдпула»

Райан Рейнольдс нашел режиссера для третьего фильма о Дэдпуле. Причем, актер не ходил далеко – пригласил в проект Шона Леви, который снял два последних фильма с кинозвездой: «Главный герой» и «Проект «Адам». Похоже, этим двоим просто нравиться работать вместе.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сценаристы первой и второй части уже сели за сюжет триквела. Режиссеры у всех трех фильмов, получается, будут разные.

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Напомним, что серия фильмов о Дэдпуле, в отличие от других экранизаций Marvel, имеет возрастной рейтинг R. То есть, на экране присутствуют сцены насилия и шутки, не рассчитанные на детей. Однако кинокомпанию 20th Century Fox, которая сняла первые две картины, поглотил конкурент Disney, известный тем, что производит контент для всей семьи. Но руководство медиагиганта ранее отмечало, что «Дэдпул-3» сохранит свою направленность на взрослую аудиторию.

Примерная дата выхода триквела еще не объявлена.

Добавим, что Шон Леви снял также фильмы «Молодожены» (2003), «Розовая пантера» (2006), «Живая сталь» (2011) и три части «Ночи в музее».

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