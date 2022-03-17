«Драки мы снимали без остановки»: как проходят съемки фильма «Легенда о самбо»

В Москве проходят съемки художественного фильма «Легенда о самбо», рассказывающего о судьбе основателей этого вида боевого искусства – Викторе Спиридонове и Василии Ощепкове. По словам актера Алексея Шевченкова, название задает вектор картины. А это значит, что режиссер имеет право на поиск компромисса между художественным вымыслом и исторической правдой. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках байопика.

Стоит только проехать несколько метров от московской улицы Вешних вод, как попадаешь в настоящий русский лес, полный звуков и фантазии. Кажется, что здесь остановилось время. В этом убеждаешься, когда видишь вереницу людей в фуфайках, стоящих в очереди за продуктами.

Еду в обмен на продовольственные карточки им раздает человек, стоящий в телеге, наполненной сеном. Неподалеку снуют матросы. Чуть поодаль расположились дети, напоминающие героя знаменитого рассказа Льва Толстого «Филиппок».

По словам режиссера Андрея Богатырева, сейчас снимается сцена, как в голодное время 1920-х годов люди стоят в очереди за крупой. А в массовке принимает участие больше 50 человек.

Дмитрий Павленко: «Мы присваиваем себе черты своего героя»

Вскоре к этой толпе присоединяется и Виктор Спиридонов, роль которого играет актер Дмитрий Павленко.

По словам Дмитрия, конечно, он готовился к своей роли: изучал документальные материалы о человеке, стоявшем у истоков самбо в СССР, смотрел о нем передачи.

«Другое дело, что из всей этой троицы – Харлампиев (Анатолий Харлампиев — также один из основателей самбо — прим. ред), Ощепков, Спиридонов — о последнем сохранилось меньше всего материалов. Дело в том, что изначально он был офицером царской армии. И когда стал сотрудничать с НКВД, придумывать боевые искусства на основе джиу-джитсу, историю о нем подзатерли, особенно в 1930-е годы. Да и кинохроники и фотографий осталось немного. Информация о Спиридонове появилась позже. Но сейчас есть памятник в Лужниках, где стоят и Спиридонов, и Ощепков, и Харлампиев».

А на вопрос, какие черты вас роднят с Виктором Спиридоновым, Дмитрий Павленко ответил так:

«Мы же каким-то образом присваиваем себе черты своих персонажей. И поэтому в большей степени тот, кто исполняет роль этого героя, это я сам. Наверное, я нахожу в нем что-то для себя, но мы все люди творческие. И эта творческая черта есть и у Спиридонова, когда вся жизнь кладется на какой-то результат, путь, дорогу. Но я думаю, что это тот путь, который мы совершаем».

Но все же выбор Дмитрия на главную роль не был случайностью. По словам актера, он всю жизнь увлекался борьбой и боевыми искусствами. Поэтому в фильме большую часть трюков (броски, драки, падения), за исключением особо сложных прыжков, выполнял сам. Кстати, некоторые драки снимались по шесть часов подряд.

«Под драки было отведено два дня, один из которых снимали чуть ли не всю смену практически без остановки. Это, конечно, тяжеловато, поэтому чуть устаешь, — говорит Дмитрий. — И тогда на помощь приходят каскадеры, которые спасают в такой ситуации. Ну и, как правило, они помоложе».

Еще одна сложность на съемках – это капризы погоды. Ведь актерам приходиться сниматься и мороз, и в зной.

«Помню, что однажды на улице стояла жара. А я снимался в шерстяной гимнастерке и галифе. И при этих бесконечных бойцовских дублях возникало ощущение, что сейчас сердце просто выскочит из горла. Но это другая сторона медали. Ведь обычно в кино бывает холодно», — признается Дмитрий Павленко.

Режиссер Андрей Богатырев: «Мы снимаем фильм не о самбо»

Съемки фильма проходили в Люберцах, где еще можно найти старые здания сталинских времен и в Москве. Так, в кадр попали старое цирковое училище, дворец «Крылья советов», созданный в стиле конструктивизма, где снимались эпизоды соревнований с участием Спиридонова.

Интересно, что Василия Ощепкова, который значительную часть жизни прожил в Японии, сыграл австрийский актер Вольфганг Черни. На вопрос, почему вы сделали такой неожиданный выбор, Андрей Богатырев ответил так:

«Ощепков жил в Японии, но это не значит, что он японец. Он русский. Но выбором Вольфганга мы хотели подчеркнуть, что по менталитету он другой национальности. Он жил в иной культуре, а значит должен быть чуть-чуть другим».

Также, по словам Андрея Богатырева, Вольфганг уже снимался в его фильме «Красный призрак», где сыграл роль офицера СС. Там они подружились, и Богатырев пообещал, что больше не будет снимать его в роли фашистов, а доверит австрийскому артисту совершенно других персонажей. И в итоге все-таки выполнил свое обещание.

Интересно, что в «Легенде» снимается почти вся команда «Красного призрака»: Владимир Гостюхин, Дмитрий Павленко, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Ольга Станкевич, Константин Симонов.

Кстати, Дмитрий Павленко и Вольфганг Черни прекрасно сработались в тандеме. Трудностью не стал и иностранный акцент актера.

«С Вольфгангом замечательно работалось. Он хороший артист, очень контактный человек, мы сразу нашли общий язык, — говорит Дмитрий. — И потом у меня неплохой немецкий, на котором я тоже могу говорить. Конечно, уже не в лучшей форме, но все-таки. К тому же акцент устраняется озвучкой».

По словам Андрея Богатырева, в фильме будет уделено внимание одному эпизоду, который оказал большое влияние на судьбу Василия Ощепкова.

«Есть один исторический факт. В Японии находился русский православный приход. И однажды к нашему легендарному священнику Николаю Японскому действительно пришел самурай, сказавший: «Я тебя убью, потому что ты вносишь смуту в наши умы». А тот ответил: «Ты же ничего не знаешь о моей вере», на что японец дал ему время все рассказать, ввести в суть дела, — поясняет Андрей Богатырев. — Через два года этот японский самурай стал первым японским православным. Ощепков видел этот эпизод, что для него стало важным событием в жизни.

Фильм будет интересен не только профессиональным спортсменам, но и рассчитан на любую аудиторию. А Андрей Богатырев не устает повторять, что прежде всего снимает кино о жизни людей, которые умели быть сильнее обстоятельств и прокладывали свой собственный путь.

«Самбо – это тот вид боевого искусства, который впитывает в себя все новое. И каждый его новый участник становится его соавтором. Но мы снимаем картину не о самбо, поскольку, на мой взгляд, нельзя снимать фильм о самбо, хоккее или космосе, — объясняет свою точку зрения режиссер. — Все фильмы – всегда о людях. Мы рассказываем о сложных судьбах Спирионова, Ощепкова и Харлампиева, которые стояли у истоков этого вида спорта».

Актер Алексей Шевченков: «Я не играю серьезного злодея»

Сильным героям нужны яркие антагонисты. Одним из таких стал сотрудник НКВД, который вербует Виктора Спиридонова в свои ряды. Его сыграл известный актер Алексей Шевченков.

— Алексей, какого героя вы играете? Это типичный жестокий нквдшник, которых можно увидеть во многих исторических лентах?

— Мы с Андреем поговорили на эту тему, и я понял, что здесь главное – определить точно жанр картины-продукта, который ты будешь дополнять своим персонажем и в этом же ключе создавать его характер. Грубо говоря, я не играл такого серьезного злодея, который фигурирует в некоторых исторических лентах про НКВД.

Здесь нет той энергии, которая затрагивала так глубоко, что становится страшно. Тут все-таки ближе определение «Легенда», а история могла быть вымышленной, а может, нет. Где-то присутствует художественный вымысел, а что-то ближе – к реальному существованию. Хотя обязательно найдется такой человек, который закричит: «Такого не было!» Но таким названием Андрей задает вектор картины.

— Часто ли вы получали отзывы от представителей тех профессий, которых играли? Того же разведчика, например…

— У меня был такой случай. Однажды я играл генерала ФСБ, прототипа этого человека уже не осталось в живых. Он был достаточно молодой. А я еще тогда удивился, почему мне предложили такую роль. Ведь у меня и возраст, и другой жизненный опыт. И мне тогда сказали, что в этом возрасте этот человек как раз был генералом ФСБ.

Для меня стало некой ответственностью, что я играю реального человека и реальные события. И как раз тут нет никакой додуманности, придуманности, художественности. Это была ответственность другого свойства. И я даже немного боялся, что что-то не получится. Но слава Богу, я получил много хороших отзывов от людей, знавших этого человека лично.

— Как вы думаете, есть ли в таких съемках элемент чего-то мистического. Хотя я знаю, что вы не любите слово «мистика»…

— Да. Однажды я снимался в фильме «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова. Это было в Тамбовской области. И скажу, что вся команда, и все цеха настолько доверяли и любили этого режиссера (Я преклоняюсь перед Андреем Сергеевичем. Это потрясающий, уникальный человек, для меня это единственный показатель настоящей интеллигенции), хотя он мог и матюкнуться, и поругаться.

И вот когда эта любящая команда создала эту деревню, привезли на площадку свиней и других животных, а внимание уделялось любым мелочам, я словно ощущал себя в том времени. А еще когда наденешь эту шинель, послушаешь «Русский альбом» Гребенщикова. И все, и ты там. Осталось только выучить текст, и освоить старославянский язык, что было довольно сложно. И уже многое зависит от актера, насколько он сделает все естественнее и близко к себе. Но это было классное ощущение, здорово.

На съемках фильма автор этого текста «Легенда о самбо»поймала на себе подобное ощущение. Планируется, что картина выйдет в прокат уже в конце этого года.

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