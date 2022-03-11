Звезда «Элвиса» намерен сыграть персонажа «Дюны», которого раньше исполнял Стинг

Остин Батлер ведет переговоры о съемках в сиквеле Дени Вильнева.

После Флоренс Пью еще одна многообещающая молодая звезда рвется на роль в сиквеле «Дюны».

Речь идет о 30-летнем актере, певце и модели Остине Батлере. Ранее он снялся в «Однажды в… Голливуде», «Мертвые не умирают» и новом фильме «Элвис», где сыграл легенду рок-н-ролла.

Издание Deadline сообщает, что артист ведет переговоры с создателями фильма на роль Фейд-Рауты — наследника главного злодея, который обладает таким же жестоким и коварным характером. В фильме 1984 года этого персонажа сыграл музыкант Стинг.

Поклонники романа «Дюна» любят этого неоднозначного героя. Ожидается, что во второй части экранизации Дени Вильнева он сыграет большую роль.

Добавим, что съемки сиквела должны начаться осенью 2022 года, а премьера состоится в октябре 2023-го.

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