«Крутая концепция»: Уилл Смит рассказал, почему решился снять сиквел «Я – легенда»

Ранее считалось, что у этого фильма не будет продолжений.

В начале марта прошла новость о том, что у фильма «Я – легенда» с Уиллом Смитом появится сиквел. К голливудскому актеру на экране и в продюсерском плане присоединится его коллега Майкл Б. Джордан.

А ведь ранее утверждалось, что «Я – легенда» 2007 года – это самостоятельный законченный фильм, у которого не будет продолжения. Так почему Уилл Смит вдруг изменил мнение и решил состряпать сиквел? Недостатка в громких ролях у него вроде бы не ощущается.

«Пришла идея, — сказал Смит журналисту Entertainment Tonight на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре 7 марта. — Я пока не могу об этом говорить. Но это действительно крутая концепция, и он (Джордан. — Прим. авт.) участвовал в ее создании». «Это был один из тех проектов, которые я собирался оставить в покое, а потом я услышал эту идею. И я сказал себе: «Но это может сработать. Я думаю, мы можем это сделать».

Издание отмечает, что за сиквел поклонникам фильма надо благодарить именно Джордана. А еще новый фильм станет первым случаем, когда обе темнокожих кинозвезды будут работать вместе. К созданию сиквела вернется сценарист первой части, а вот режиссер пока не определен.

Напомним, блокбастер «Я – легенда» рассказал историю одинокого ученого, живущего в постапокалиптическом Нью-Йорке после биологической катастрофы, превратившей людей в новый вид зомби. В оригинальной концовке фильма главный герой жертвует собой ради возможности спасти человечество, но в режиссерской версии выживает и может вернуться в продолжении.

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