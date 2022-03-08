Анджелина Джоли вернется в режиссерское кресло для экранизации бестселлера «Без крови»

46-летняя актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли заключила трехлетнее соглашение с международной продюсерской компанией Fremantle на производство фильмов и сериалов.

И первым ее проектом в рамках этой работы станет полнометражная экранизация международного бестселлера итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови». Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что звезда выступит продюсером и режиссером фильма. Съемки пройдут в Италии.

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Повесть «Без крови» рассказывает о маленькой девочке, которая, спрятавшись в подвале, пережила убийство отца и брата и пожар в собственном доме. Всех этих ужасов для нее как бы не было, потому что она закрыла глаза и абстрагировалась от жестокого мира. Но спустя десять лет это «безкровное» прошлое воскресает в ее жизни.

Отмечается, что Джоли и ее новая команда собираются рассказывать самые пронзительные и уникальные истории со всего мира.

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