Зои Кравиц хотела сыграть в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды», но не прошла кастинг

Актриса пробовалась на роль Женщины-кошки за десять лет до нынешнего «Бэтмена».

33-летняя актриса Зои Кравиц блистает в кинотеатрах (жаль, что не для нас) в роли Женщины-кошки в новом «Бэтмене».

Любопытный факт: девушка хотела получить эту роль еще в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года. Она пришла на прослушивание, но ей быстренько отказали, сказав, что Зои слишком «городская» для данного персонажа.

«Я не знаю, исходил ли этот комментарий непосредственно от Криса Нолана, — говорит Кравиц в интервью The Guardian. — Я думаю, что это, вероятно, был какой-то директор по кастингу или его помощник…»

Актриса подозревает, что ей не давали ролей из-за цвета кожи, а слово «городская» было просто отмазкой – очень обидной в то время. Вероятно под термином «городская» имелось в виду «уличная, обыденная, современная». Тогда все становится на свои места, если учесть, что Женщин-кошку в итоге сыграла утонченная и аристократичная Энн Хэтэуэй.

Зои добавила, что когда прошла новость о ее утверждении на роль в фильме Мэтта Ривза, началось форменное безумие.

«Мой телефон разрывался больше, чем в любой из дней рождения, которые у меня когда-либо были», — отметила она.

Что ж, эта история – яркое подтверждение поговорке «всему свое время». За обидным провалом всегда откроются новые возможности.

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