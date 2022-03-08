В компании Disney убытки из-за ухода из России посчитали «незначительными»

В общей массе доходов Россия и Украина приносили мировому медиагиганту всего 2%.

Компания Disney стала одной из первых западных студий, что отменили свои премьеры в российских кинотеатрах на фоне событий на Украине.

Пока одни эксперты говорят, что из-за этого решения медиагигант потерпит колоссальные убытки, в самой компании так не считают.

Так на днях финансовый директор Walt Disney Кристин Маккарти заявила журналистам, что доля доходов «Микки Мауса» в России и Украине составляет всего около 2% от общей прибыли (Украина приносит примерно десятую часть от этих 2%), и это незначительная потеря.

«Кинопрокат фильмов в России — не единственное, что у нас есть. Многие части нашего бизнеса имеют разные отношения и деловые предприятия в РФ, — цитирует руководителя издание Deadline. — У нас была там некоторая лицензионная и театральная дистрибуция. Но все это незначительные цифры для нас».

Напомним, отказ Disney от заработка в России грозит зрителям отсутствием новых фильмов и сериалов киновселенной Marvel, франшизы «Звездные войны», а также студий 20th Century и Pixar.

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