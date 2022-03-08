Роберт Паттинсон изъявил желание сняться в продолжениях «Дюны» и «Планеты обезьян»

В одном из интервью к выходу нового фильма «Бэтмен» исполнитель главной роли Роберт Паттинсон рассыпался в похвалах режиссеру проекта Мэтту Ривзу.

Оказывается, актер был очень впечатлен двумя фильмами из серии «Планета обезьян», которые снял постановщик («Революция» 2014 года и «Война» 2017-го).

«Если он смог сделать такое с обезьяньим лицом, то и из меня сможет выжать перфоманс», — пошутил Паттинсон в беседе с изданием Variety.

Рассуждая об этом, актер признался, что есть всего три фильма, в продолжениях которых он хотел бы снять. Это как раз «Планета обезьян», а также две картины режиссера Дени Вильнева – «Убийца» 2015 года и «Дюна» 2021-го.

Напомним, в масштабной фантастической экранизации «Дюны» снялся звездный актерский состав, в который вошли Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Дейв Батиста и Зендея. Однако лишь половина персонажей «пережила» первый фильм. Выход сиквела запланирован на 2023 год, и не исключено, что в него наберут новых именитый артистов. Так что у 35-летнего Роберта есть все шансы. Особенно после сильного выступления в «Бэтмене» и ряде серьезных драм.

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