Измены на глазах у мужа: вышел новый трейлер фильма «Глубокие воды» с Аной де Армас

Премьеру нового эротического триллера «Глубокие воды» в России в марте 2022 года отменили. Но фильм все равно вызывает к себе острый интерес.

7 марта американский видеосервис Hulu выпустил второй трейлер картины с Беном Аффлеком и Аной де Армас. Новый ролик гораздо глубже раскрывает сюжет фильма, снятого по одноименному роману Патриции Хайсмит.

По сюжету, счастливая на первый взгляд супружеская пара уже несколько лет играет в странную игру: жена, не скрываясь, изменяет мужу, а тот прощает неверность и лишь наблюдает за происходящим. Пока зритель пытается разгадать, почему эти двое так себя ведут, случается трагедия. Один из любовников героини неожиданно умирает, и правила игры кардинально меняются.

Трейлер показывает напряжение между героями Аффлека и Армас. Девушка практически на глазах мужчины отдается своим любовникам, создавая интригу, щедро приправленную пороком. Будем надеется, что фильм все-таки покажут в России в текущем году.

Напомним, что после съемок в этом триллере Бен и Анна стали встречаться в реальной жизни. Правда, недолго.

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