В новом «Бэтмене» появился Джокер с оригинальной предысторией

Новый фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном временно запретили к показу в России, но новости про него продолжают заполнять информационное пространство.

Так, например, стало известно, что в картине, где должны были предстать только злодеи Загадочник и Пингвин, на пару секунд в полумраке появился и Джокер. Но, конечно же, не в исполнении Хоакина Феникса. Его сыграл 29-летний Барри Кеоган («Убийство священного оленя», «Дюнкерк», «Вечные»).

Далее небольшой спойлер. В предпоследней сцене, когда проигравший Бэтмену Загадочник оказывается в камере психиатрической лечебницы «Аркхем», рядом с ним находится другой пациент.

«Сегодня ты на вершине. А завтра ты клоун», — говорит этот человек, указанный в титрах фильма как «невидимый узник Аркхема».

«Вы правы. Это Джокер, — сказал режиссер Мэтт Ривз изданию Variety. – Но это не «пасхалка». Это не одна из тех сцен в финальных титрах Marvel или DC, где все намекает на следующий фильм. На самом деле, я понятия не имею, когда мы вернемся к этому персонажу».

Постановщик рассказал, что он планировал дать Джокеру больше места в фильме. У злодея должен был, как минимум, состояться диалог с Бэтменом. Однако затем Ривз вырезал эту сцену. По его словам, без нее картина ничего не потеряла.

В то же время режиссер попросил фанатов, не надеяться, что Джокер выйдет на передний план в предстоящем сиквеле, он не хочет, чтобы все было так банально.

В том же интервью Ривз отметил, что его Джокер отличается от предыдущих киноверсий этого персонажа. Этот злодей не падал в чан с химикатами, не вырезал себе улыбку на лице и не был замучен жизнью, как герой Феникса. Новый Джокер изначально родился с заболеванием, из-за которого не может перестать улыбаться. Его гримаса вызывает ужас в других людях, что не может не повлиять на психическое здоровье самого «клоуна».

Очень интригует. Даже жаль, что Джокера пока не собираются широко задействовать в новой киновселенной.

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