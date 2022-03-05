Нового «Чужого» снимет режиссер хоррора «Не дыши»

Появились подробности о новом фильме из серии «Чужой», уже седьмом по счету (не считая спин-оффов), причем он должен стать оригинальной картиной, а не сиквелом или приквелом.

Режиссером и сценаристом приглашен Федерико Альварес, снявший ужасы «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши». Ридли Скотт, выпустивший самого первого «Чужого» 1979 года, выступит в качестве продюсера. Проектом занимается студия 20th Century для видеосервиса Hulu.

больше по теме Третий приквел «Чужого» находится в разработке у Ридли Скотта Режиссер верит в потенциал культового киномонстра.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Альварес является ярым поклонником «Чужых» и еще много лет назад предложил Скотту снять сиквел. Последний долго не соглашался на сотрудничество, но в конце 2021 года неожиданно позвонил коллеге, и они ударили по рукам. Студия взялась за проект, потому что молодой режиссер предложил ей «действительно хорошую историю с кучей персонажей, которых вы раньше не видели».

Представитель киностудии отметил, что новый фильм не будет блокбастером «для всех» с огромным бюджетом и рассчитанным на кинотеатры. Он вернется к жанровым корням и будет вселять ужас в исконном духе «Чужих».

В каком году ждать этот киношедевр, пока не сообщается.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.