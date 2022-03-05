У фильма «Я – легенда» появится сиквел с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом

Киностудия Warner Bros собирается снять продолжение блокбастера «Я – легенда», да еще с размахом.

Кроме возвращения звезды оригинального фильма Уилла Смита, решено пригласить другого популярного темнокожего актера — Майкла Б. Джордана («Станция «Фрутвейл» «Крид: Наследие Рокки», «Черная пантера»). Оба не только сыграют роли, но и выступят продюсерами проекта.

Как сообщает издание Deadline, сценарист и продюсер Акива Голдсман так же вернется для работы над сиквелом. А вот режиссера студия пока не определила. Детали сюжета продолжения держаться в секрете.

Напомним, фильм «Я – легенда» 2007 года – это одинокое приключение Уилла Смита по постапокалиптическому Нью-Йорку, наполненному зомби, в поисках лекарства от вируса, погубившего человечество. В кинотеатрах показали версию, в которой главный герой жертвует собой в конце картины, но есть и режиссерская версия, в которой он выживает. Так что Смит спокойно может вернуться в продолжении.

«Я – легенда» была тепло встречена критиками и окупилась в прокате почти в четыре раза. При этом она сумела сочетать в себе жанры ужасов, фантастики, постапокалиптики, драмы и приключений. И все это практически с одним актером.

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