Звезда сериала «Убивая Еву» снялась в фильме ужасов на тему материнства

Вышел трейлер хоррора «Мама» с Сандрой О в главной роли.

3 марта кинокомпания Sony Pictures выпустила трейлер нового фильма ужасов Umma (второе название «Мама»). Главную роль в картине сыграла звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Убивая Еву», 50-летняя Сандра О.

По сюжету, иммигрантка из Кореи живет на ферме, разводит пчел и воспитывает дочь-подростка. Но тихую сельскую жизнь разрушает посылка с родины — героине привозят прах ее матери, от которой она когда-то сбежала. Дух старушки не желает упокоиться с миром, он преодолел океан, чтобы забрать себе тело дочери.

В американских кинотеатрах новый хоррор выйдет 18 марта. О российской дате релиза, пока ничего неизвестно. Да и в РФ на начало весны сложилась весьма тяжелая ситуация с прокатом западных фильмов. Американские киностудии одна за другой отказываются проводить свои релизы на территории нашей страны из-за политической обстановки.

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