Крис Хемсворт сыграет в новом фильме серии «Безумный Макс» главного злодея

Пожалуй, это будет первый раз в карьере актера, когда он выступит за плохих ребят.

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, у фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» будет приквел про становление персонажа Фуриосы, сыгранной Шарлиз Терон. Фанаты боевика уже в курсе, что главные роли в нем исполнят 25-летняя Аня Тейлор-Джой и 38-летний Крис Хемсворт.

Но если первая точно будет играть молодую Фуриосу, то о роли второго до недавнего времени не было информации. Пока не вышла книга «Кровь, пот и хром: Дикая и правдивая история «Безумного Макса: Дорога ярости», автор которой собрал данные и по фильму 2015 года и по предстоящей картине.

И в ней сказано, что Хемсворт будет не боевым товарищем героини, а главным злодеем фильма. Это довольно необычно, так как Крис давно зарекомендовал себя как хороший парень, герой боевиков, весельчак с большими мускулами. Играет ли он Тора в Marvel или отчаянного бойца в каком-нибудь триллере, но он всегда на стороне добра.

«Джордж (Миллер, режиссер проекта. — Прим. авт.) сначала встретился с Крисом из вежливости, а затем влюбился в эту идею. Он будет играть абсолютно противоположный для себя типаж, главного злодея», — приводится в книге цитата продюсера и первого помощника режиссера Пи Джей Воетена.

Издание Slash Film отмечает, что Хемсворт точно не попадет на роль молодых Несмертного Джо и Главного Оружейника, но во вселенной «Безумного Макса» полно и других злодеев.

Добавим, что премьера фильма «Безумный Макс: Фуриоса» намечена на мая 2024 года.

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