Брэд Питт займется продолжением мистической комедии «Битлджус»

Мистическая комедия Тима Бертона «Битлджус» 1988 года будет продолжена 30 лет спустя. Сиквел вступил на раннюю стадию разработки. У него еще нет сценария, но уже есть новость, что второй частью займется продюсерская компания Брэда Питта Plan B.

Как передает издание Deadline, Брэд и компания «привнесут новый смысл» в проект студии Warner Bros. Добавим, что в 2020 году творческое объединение Питта выпустило сатирическую комедию «Честный кандидат» со Стивом Кареллом и номинированную на «Оскар» драму «Минари», также оно готовит к выпуску фильм «Блондинка» про Мэрилин Монро с Анной де Армас в главной роли.

Напомним, оригинальный «Битлджус» рассказывает о сложных взаимоотношениях призраков и живых людей. Оказывается, в загробном мире тоже есть «экзорцисты», специализирующиеся на изгнании живых из мест, где обитают духи. В фильме 1988 года снялись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Алек Болдуин. Позже по этой истории был снят мультсериал, который показывали и в России.

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