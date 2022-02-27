«О чем я думала?»: Мишель Йео рассказала о трюке, который чуть было не стоил ей жизни

Звезда фильмов «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши» и «Шан-Чи и легенда десяти колец» Мишель Йео в начале своей карьеры снялась в дерзком боевике «Суперполицейский» (1992) с Джеки Чаном.

Тогда еще молодой актрисе и танцовщице пришлось выполнить множество опасных трюков, причем без дублера.

«О чем я думала? Я раскачивалась, вися на борту грузовика. Я запрыгивала на мотоцикле в движущийся поезд. Я проделывала самые безумные трюки», — вспоминает Мишель в новом интервью.

Один из эпизодов фильма мог действительно стоить актрисе жизни. В нем Йео прыгнула с крыши грузовика на капот кабриолета, которым управлял Чан, при этом оба автомобиля мчались по шоссе.

«В то время в Азии мы практически не репетировали, у нас не было недель подготовки. Мы разучивали трюки и делали их, — рассказала 59-летняя артистка изданию Entertainment Weekly. — Итак, вы паркуете грузовик и машину Джеки рядом друг с другом, смотрите вниз, и нужно упасть примерно с высоты шести футов (около двух метров, — Прим. авт.), это не так много, и вы думаете: я могла бы сделать это. Но как только две машины поехали, вау, это совсем другой опыт. Я не стою на месте, машина не стоит, все движется. Я не знаю, было ли это сумасшествием, моментом безумия, но мне пришла в голову мысль, что ты никогда не узнаешь, каково это, пока не попробуешь».

В первом дубле актриса упала на капот, но не смогла зацепиться за лобовое стекло кабриолета и рухнула на дорогу, чудом избежав наезда на нее еще двух машин.

«Лобовое стекло должно было разбиться, и это должно было мне помочь. Но оно не разбилось, мне не за что было ухватиться, и я продолжала соскальзывать с машины. Все, что я помню, это «бух» на землю. К счастью, я не полетела головой вперед. Затем я услышала Джеки. Он сказал: «Ладно, ладно, все! Хватит! На сегодня мы закончили! Мы больше не будем это делать! Это глупо! Это нелепо!»

Но актриса оказалась не робкого десятка и пошла на второй дубль, в котором прыжок получился таким, каким был задуман. Сегодня Мишель уже не позволяет себе так рисковать жизнью.

«Сама по себе я не каскадер, — говорит она, вероятно, забыв, что однажды прыгала на мотоцикле на движущийся поезд. — Иногда мне приходится отступить и сказать: «Пожалуйста, пусть профессионалы делают свою работу». Мне приходится себя уговаривать».

Напомним, в 2020 году с участием актрисы вышел боевик «День курка», а в 2021-м — «Пороховой коктейль». В 2022-м зрители увидят фантастический фильм «Все везде и сразу» с Йео в главной роли. Также она снимается в продолжении франшизы «Аватар».

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