Как снимали фильм «Девчата»: Румянцева и Рыбников друг друга на дух не переносили

В 1972 году накануне 8 Марта в Центральном доме кино в Москве состоялась премьера комедии Юрия Чулюкина «Девчата» про взаимоотношения обитателей поселка лесозаготовщиков. Чиновники от кино приняли фильм прохладно: его сочли не соответствующим целям и задачам, которые решали тогда партия и комсомол.

Ни перевоспитания несознательных личностей (как в предыдущей картине Чулюкина «Неподдающиеся»), ни трудовых подвигов на благо Родины. Одна любовная белиберда у героев на уме! А вот народ полюбил «Девчат» моментально и безоговорочно, а песню «Старый клен» из фильма запела вся страна. По случаю юбилея «Телепрограмма» вспоминает интересные факты о картине.

Режиссер хотел в роли Тоси снимать свою жену

Худенькая Надежда Румянцева в свои 31 выглядела много моложе и без труда сыграла вертлявую 18-летнюю Тосю с ее сверкающими глазами. Рыбников по роли старше ее, но по факту актеры — ровесники.

Режиссер Чулюкин обещал роль Тоси своей жене, актрисе Наталье Кустинской. Но худсовету признанная красавица показалась неподходящей кандидатурой — мол, задорная повариха из нее не очень. О том, что ее не взяли, Кустинская узнала случайно, когда съемки шли полным ходом: муж не решился сказать ей правду.

А уже знаменитого Рыбникова режиссеру навязали — он планировал снимать Владимира Трещалова. Чтобы задобрить Чулюкина, Рыбников даже похудел на 20 кг. И в итоге сложился отличный актерский дуэт.

Румянцева и Рыбников друг друга на дух не переносили

Николай Рыбников к тому времени привык ощущать себя большой звездой и был ошеломлен, что уступающая ему по популярности Румянцева ведет себя так вызывающе. Актриса спорила с режиссером, требовала, чтобы в картине акцент был сделан на женские персонажи — ведь «Девчата» называется. Рыбников и Румянцева не раз ссорились и за пределами съемочной площадки предпочитали не пересекаться. Впрочем, конфликтным сценам такое напряжение было только на пользу.

Падал ялтинский снег

Сценарист Борис Бедный сочинил «Девчат» на основе своей повести, щедрой на детали быта лесорубов, ведь он и сам поработал на валке леса. Для полной аутентичности снимали в поселке Яйва под Пермью, где действовал подходящий леспромхоз.

Морозы на съемках трещали под -40 и даже ниже. Во время сцены, где лесорубы обедают прямо в лесу, Рыбников облизнул ложку — а она успела остыть и примерзла к языку и небу. Пришлось ее отогревать и дернуть. Остаток сцены актер доигрывал, сплевывая кровь между дублями.

А вот сцены, когда герои милуются на бревнышке на «Камчатке», снимали в… Ялте. В бархатный сезон, используя бутафорский снег.

Инна Макарова не простила режиссера

По изначальному сюжету Надя Ерохина вдруг понимает, что совсем не любит немолодого Ксан Ксаныча, и порывает с ним. Сцена получилась мощной, и Инна Макарова ею гордилась. Но из финального монтажа под давлением худсовета Чулюкин ее вырезал — чтобы все в фильме было оптимистично. Макарова настолько обиделась, что не пришла на премьеру.

Дружинину хотели убрать из-за красоты

Анфиса, которую сыграла молодая Светлана Дружинина, разочарована в любви. Сердце ее когда-то было ранено, отчего она готова встречаться все равно с кем, чтобы заглушить тоску. Но поняв, что Илья и Тося искренне влюблены, начинает верить, что и она может вновь полюбить.

Дружинина справлялась блестяще, но режиссеру все равно было велено ее заменить: слишком красива, это отвлекает! Чулюкин размышлял, как отстоять актрису, и получил совет: убрать почти все крупные планы Анфисы. Так он и поступил, заретушировав таким образом необычайную красоту Дружининой.

Зачем Тосе во второй раз в школу?

Тося зубрит учебники — хочет закончить вечернюю школу. Внимательных зрителей это озадачило: зачем это ей, ведь она повар с дипломом ПТУ, а там она не могла заодно не получить и среднее образование! Оказывается, несостыковка возникла, когда Бедный вносил правки по указанию худсовета. В повести Тося на повара не училась — после школы она работала в колхозе, потом приехала в поселок… «Не может советским лесорубам готовить повар без образования!» — возмутился педсовет. Тосе быстренько придумали диплом, а вечернюю школу из сюжета Бедный убирать не стал.

Новая жизнь в цвете

В 2000-е появилась мода колоризировать старые советские фильмы: сначала «Семнадцать мгновений весны», потом «Золушку» и другие картины. В 2016-м очередь дошла и до «Девчат». С тех пор по ТВ показывают раскрашенную версию. Получилось очень натурально, но многие преданные поклонники все равно предпочитают оригинальный вариант.

Любимые цитаты

«Уйди отсюда! А то у меня… ложки пропадают!»

«Я вот раньше все время думала, как это люди целуются. Им же носы должны мешать? А теперь вижу — не мешают носы».

«Знаешь, мам Вер, я вообще решила замуж не выходить! Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники».

«А у меня по щам всегда были пятерки… Может, я чего забыла положить?»

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