Холланд рассказал, что один из Пауков в «Нет пути домой» носил накладные ягодицы

Один из трех Спайдерменов в фильме «Нет пути домой» светил в кадре накладными «булками». Исполнитель главной роли Том Холланд признался, что кто-то из его коллег носил под костюмом Человека-паука мягкие накладки на ягодицы.

«Я не собираюсь говорить вам кто, но у одного из нас есть фальшивая задница в костюме. Вы можете понять это сами, — сказал 25-летний актер на шоу Late Night. — Я помню, как подумал на съемочной площадке: «Вау! О, погодите минутку, она не настоящая».

Осталось понять, чья пятая точка была недостаточно супергеройской в красно-синем костюме, чтобы подходить образу Человека-паука, — Эндрю Гарфилда или Тоби Магуайра. Ведущий шоу предрек, что теперь фанаты Marvel ринутся пересматривать фильм, чтобы отыскать носителя накладных ягодиц.

Ну а Том в очередной раз рассказал, как это круто, что три Паука снялись вместе. Для него этот опыт сравним с неожиданным появлением двоих старших братьев.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.